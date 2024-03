Oliver Solberg otsustas ahvatlevale pakkumisele ära öelda

Andekas Solberg kuulus 2022. aastal Hyundai põhitiimi, kus loodetud edu ei tulnud. Tema arvele jäi üks neljas ja üks viies koht, ebaõnnestumisi tuli oluliselt rohkem. Hooaja lõpus kasutas ta mustast august välja tulemiseks psühholoogi abi ja maandus 2023. aastaks tagasi WRC-2 sarja.

Solberg rääkis Norra rahvusringhäälingule (NRK), et 2023. aasta lõpus valis ta kahe variandi vahel: kas minna M-Sporti ja hakata uuesti kihutama Rally1 autoga või jätkata Škodaga WRC-2 sarjas. Solberg otsustas Škoda kasuks, kes pakkus talle samasuguseid tingimusi kui mullu WRC-2 maailmameistriks tulnud norralasele Andres Mikkelsenile.

Nüüd ongi Solbergil vaid üks eesmärk: võita WRC-2 tiitel. „Võib-olla jäi mul eelmisel aastal tiimi toest puudu, et üldvõidu nimel heidelda. Nüüd tunnen, et kogu pakett on koos,“ selgitas ta.