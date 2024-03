Norra suusahüppajaid sõimatakse idiootideks ja värdjateks

Norra koondislaste ja peatreener Alexander Stöckli vahel on valitsenud juba mõnda aega suured pinged. Sportlased saatsid alaliidule kirja, kus avaldatakse Stöckli töö suhtes rahulolematust. Detaile pole avalikkusele jagatud, aga Norra rahvusringhääling NRK kirjutas, et üks põhjus võib olla rahanappuses.

Ühtlasi pole Stöckl viimastele MK-etappidele kohale ilmunud. Avalik arvamus, vähemalt sellest häälekam osa, on aga just peatreeneri poolel.

Mitmed sotsiaalmeedialehed, kus Norra suusahüppajate tegemisi kajastatakse, on olnud sunnitud kommentaarid kinni panema, sest sportlasi sõimatakse võrdlemisi vängete väljenditega.

Neist ühte, 5000 jälgijaga Facebooki lehte veab Gorm Johansson, kes on suusahüppaja Robet Johanssoni isa. Ta ütles NRK-le, et muuhulgas on sportlasi nimetatud „kuradi idiootideks“ ja „äratõusnud värdjateks“.