Inglismaa endine jalgpallitäht: ma olen nüüd kurb joodik

Gascoigne`i ​sõnul on joomise juures kõige hullem, kui sellest tsüklist lõpuks välja tuled. „See ei ole joomine [mis kurvaks teeb], see on see, mis pärast toimub. Hiljem telefoni vaadates ja 30 sõnumit või vastamata kõnet nähes tean, et olen hädas.“