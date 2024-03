Garri Kasparov lisati Venemaal terroristide ja äärmuslaste nimekirja

Endine male maailmameister Kasparov on pikka aega olnud Venemaa presidendi Vladimir Putini üks ägedamaid kriitikuid ja vastaseid.

60-aastane Kasparov on pikka aega elanud USA-s. 2013. aastal teatas malelegend, et ei naase enam Venemaale. 2014. aastal sai Kasparov Horvaatia kodakondsuse ja tal on korter ka Horvaatias.