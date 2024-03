Eesti epeevehklemise päikesekiir Julia Trynova, isekasvanud ja isepäine: keegi ei sunni mind treenima ega vehklema, kõik tuleb tahtmisest

Oleme harjunud, et meie epeenaised teevad tegusid ja justkui jääksidki tegema, ent milline on reaalsus? Kõik need, kes kuuluvad praegu koondisse, on nooremates vanuseklassides võitnud medaleid. Aga millal meie epeeneiu viimati autasu kaela sai? Susanne Lannes tuli 2021. aastal kadettide seas MM-il pronksile, kuid tema on vehklemise lõpetanud. Kui Lannes välja jätta, pääses viimati Eesti neiu tiitlivõistlustel poodiumile kümme aastat tagasi. Siis krooniti Katrina Lehis juunioride maailmameistriks. Naiskondlik medal – juunioride EM-i hõbe – võideti aasta varem. Ehk siis kümnend ikaldust.