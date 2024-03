Ramadan ja vormel-1 panid raske rusikaga poksiässad harjumatusse olukorda. Tasuks karjääri suurim palgapäev

Vabavõitluses tõeliselt suurt karjääri teinud Ngannou läks kaks aastat tagasi UFC bossi Dana White’iga raha pärast tülli, misjärel otsustas ta sukeldada profipoksi maailma. Vähemalt seni on poks võrreldes vabavõitlusega absoluutsel tipptasemel rahaliselt tunduvalt tulusam. Eriti on see tulus olukorras, kus endale on nime tehtud ja olemas on statistika, mis promootoritele letti lüüa. Ngannoul on see kõik olemas. Nii alustas ta poksikarjääri WBC tšempioni Tyson Fury vastu. Oma teises duellis on ta vastaseks välja kaubelnud endise kahekordse maailmameistri Anthony Joshua. Eelseisev matš panebki paika, kas Joshuas on uuesti tiitlinõudleja ainest või teebki Ngannou suure läbimurde. Kõike seda tehakse omajagu harjumatus olukorras.