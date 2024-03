Vormel 1 sarjas startimisega Eesti veemotoajalugu teinud Arand: olime õigel ajal õiges kohas

„Indoneesia suurimas lennujaamas võeti meid vastu punase vaibaga nagu staare, linnapildis olid suured F1H20 plakatid ja videoreklaamid. Promootor ise arvas, et võistluse ajal käis Toba järve ääres umbes 100 000 pealtvaatajat. Kui vormel 2 sarjas oli boksisissepääsude juures üks uinuv turvamees, siis nüüd olid relvastatud turvamehed ja inimeste mass oli ikka jõhker. Kui läksime Briti sõitja Ben Jelfiga aia taha fännidega pilti tegema, siis kiirelt olime 50 inimese piiramisrõngas. Kutsusime turvamehe appi, kes aitas meid sealt välja. Kohalike inimeste jaoks oli see suur asi, et me seal olime. Ma polnud varem midagi sellist kogenud,“ muljetas Arand.