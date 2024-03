Kotsari katastroofilisel vabavisete protsendil on loogiline selgitus

See aga ei tähenda, et Kotsar oleks halb vabaviskaja, sest nii varasemalt Hamburgis kui ka praeguses koduklubis Baskonias on tema vastav näitaja olnud stabiilselt üle 70%.

Koondise abitreeneri Indrek Reinboki sõnul peitub probleem Kotsari vasakus õlas. „Õlg on talle talle tõesti muret valmistanud. Eks tal tuleb sellega kohaneda, sest kahjuks on paratamatu, et sportlaskarjääri jooksul mingid asjad kuluvad ja hakkavad tunda andma,“ selgitas Eesti koondise abitreener Indrek Reinbok, et mugavalt pole Kotsar saanud visata juba pikemat aega.