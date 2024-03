Hollandis Arnhemis peetakse kikkpoksijate tähtsaim võistlus, mille võitjale on ette nähtud 500 000 USA dollari suurune auhind. Selle summa saamiseks tuleb ühe õhtu jooksul alistada kolm konkurenti. Jürjendal teab, kuidas eesmärgini jõuda. Ringis vastu astuvad mehed tuleb nokauti lüüa. Tema esimene vastane on hollandlane Levi Rigters. Kui kõik peaks minema ideaalse stsenaariumi kohaselt, siis finaalis võiks ta kohtuda valitseva maailmameistri Rico Verhoeveniga. Teekond sinnani on aga pikk ja keeruline. Millised konkurendid Jürjendali teel ees seisavad ja kuidas on ta suureks turniiriks valmis?