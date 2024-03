Poksitähe jahmatavad paljastused: nad sidusid mind kinni ja käskisid laste vägistamist vaadata

25-aastane Garcia on üks poksimaailma säravamaid tähti. Ta on profikarjääri jooksul pidanud 25 matši, millest võitnud 24 (neist 20 nokaudiga). Kaotanud on ta ainult Gervonta Davisele, kellega võistles mullu aprillis.

Garcia vaimse tervise olukord on juba pikemat aega palju küsimusi tekitanud. Näiteks hiljuti ilmus poksija Instagrami kontole video, kus teatati tema tapmisest. Päev hiljem rahustas Garcia siiski oma poolehoidjad maha, selgitades, et tema kontosse häkiti lihtsalt sisse.

Sel teisipäeval oli Garcia uuesti rambivalguses, kui avaldas sotsiaalmeediaplatvormil X kurva tõe sellest, et teda on lapsena vägistatud. „Mind vägistati pereliikme poolt, kui olin kõigest kahe aasta vanune. Kuidas te ennast tunneksite või sellele reageeriksite?“ kirjutas ta.

Paljud kasutajad reageerisid postitusele naerunägudega, mis polnud aga poksijale sugugi meeltmööda. „Inimestel on naljakas, et kaheaastast last vägistati. Mul on tõendid olemas ja nad lihtsalt naeravad. Mis küll inimestel viga on?“

Ning sellega asi ei piirdunud, sest peagi kutsus vastuoluline suunamudija Andrew Tate poksija X-is audiokõnesse, kus Garcia pajatas, et on puutunud kokku ka inimkaubandusega.

„Nad sidusid mind metsas kinni ja sundisid vaatama, kuidas väikeseid lapsi vägistatakse. Ma ei tee nalja, mul on tõendid olemas,“ lausus ta ning lisas, et süüdlasteks olid kõrgklassi kuuluvad inimesed.

Garcia isa on varem mõista andnud, et kuigi ta poeg üritab oma jälgijaid peamiselt lollitada, on selle taustal ka tõsised probleemid, vahendab Daily Mail.