VÄRAVAD | HC Panter jäi Läti klubi vastu veerandfinaalseerias kaotusseisu

Edasipääsuks on vaja võita kolm kohtumist. Neljas mäng on juba reedel Riias.

Teises veerandfinaalis on omavahel vastamisi HK Kurbads ja HS Riia. Selles paaris on Kurbads võitnud mõlemad kohtumised.

Mängu eel:

HC Panteri ründemängija Rasmus Kiige kommentaar: „Esimese mängu esimene pool oli meeskonnalt natuke rabe ja otsisime tunnetust kuna pingeid oli palju ja ootused on kõigil kõrged. Õnneks suutsime juba mängu lõpuks leida meeskonnas ühise rütmi ja hingasime kuid kahjuks sellest ei piisanud võiduks. Playoff on nagu ikka midagi ei tooda sulle kandikul kohale. Teine mäng oli väga tasavägine ja playoffis kindlasti selline erand, kus mõlemad meeskonnad löövad palju väravaid. Õnneks oli meil seda südikust ja võidutahet rohkem kui vastastel ning suutsime mängu lõpu enda kasuks pöörata. Tänane mäng tuleb emotsioonide rohke, pingeid on nähtud juba kahes esimeses mängus. Lätlased ei taha kindlasti minna täna kaotusega koju tagasi. Meil aga on väga hea võimalus võtta täna võit ja minna seeriat juhtima. Mis kindlasti annaks meile psüholoogiliselt eelise juba reedel Lätis toimuvaks neljandaks ja ka otsustavaks mänguks.“