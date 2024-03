Latvala plaanib Toyota meeskonna üheks etapiks hüljata

Tänavuse põhjanaabrite MM-ralli marsruut on võrreldes eelmise aastaga muutunud lausa 61% ulatuses. Lisaks on taas kavas legendaarne Ouninpohja katse, mis on sel korral 33 km pikkune.

„Marsruut tundub väga hea. Seal on ikoonilised katsed ja ka midagi uut. Uued kiiruskatsed on alati teretulnud,“ kommenteeriss Latvala Rallit.fi-le.

„Saarikasel pole keegi praegustest rallimeestest sõitnud. Ja muidugi on Ouninpohja üks legendaarsemaid kiiruskatseid, millest on mul mõned kibedad mälestused,“ viitas Latvala 2017. aastale, mil ta pidi Toyota lagunemise järel esikohata jääma.

„Soome ralli on MM-i parim ralli. Seda on kõrvalt raske jälgida. Muidugi saan aru, et mul on tänasel päeval teine ​​roll, aga poleks paha, kui saaksin aastas ühe võistluse MM-sarjas sõita,“ vihjas Latvala.