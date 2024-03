Eestlanna võitis Uus-Meremaal Ironmani võistluse ja lunastas pääsme MM-ile

„Peale 2023. aasta vigastuspausi olen treeninud kogu suve Uus-Meremaal. Jaanuaris peetud Tauranga poolpika triatloni võitmise järel olime oma treener Dan Plewsiga kindlad, et olen heas vormis,“ ütles Talviste. „Uur-Meremaa ilm on väga muutlik. Võistlushommik oli tuuline ja see tähendas, et oodata oli viimase seitsme aasta raskeimat võistlust.“

„Taupo järv on suur ja tuultele avatud. Keskendusin võtmeelementidele, mida oma sportlastele püüan samuti õpetada: tõmmete arvule, bilateraalsele hingamisele sõltuvalt lainest ja vaatamisele, et mitte teha distantsi enda jaoks pikemaks,“ jätkas Talviste. „Tegu ei olnud minu kiireima ujumisega, aga tulin siiski veest välja viiendana ja kaotasin parimale naisele vaid minutiga.“

„Tuulesuuna ja -kiiruse tõttu muutus rattarada üsna taktikaliseks. Allatuules sai sõita ligi 70 km/h ja vastutuules 24 km/h. Oluline oli jõudu õigesti jagada ja hoida ühtlast võimsust,“ kirjeldas Talviste. „Tuulega võitlemine oli vaimselt keeruline ja üksildane, sest kõik naised olid minust maha jäänud. Jooksudistantsile minnes oli mul juba seitsmeminutiline vahe järgmistega. Jooksurada on siin lainetav ja esimesel viiel kilomeetril puhus tugev vastutuul. Kuna Tauranga võistlus näitas, et mu jooksuvorm on paranenud, siis ma olin elevil enda testimisest. Treener ergutas samuti raja ääres, et ma suudan võita, seega leidsin oma jalad üsna kiirelt. Jõudsin finišisse oma kiireima poolmaratoni ajaga, mille triatloni sees olen jooksnud ja see oli päeva suurimaks üllatuseks.“