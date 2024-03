Tennisetäht Simona Halep sai spordikohtus võidu ja naaseb turniiridele

Halep on väitnud, et tema positiivne proov on seotud saastunud toidulisandi tarvitamisega.

„Olles hoolikalt kaalunud kõiki meile esitatud tõendeid, otsustas CAS, et Halep oli tõenäosuste kaalumisel kindlaks teinud, et roksadustaat sattus tema organismi saastunud toidulisandi tarbimise kaudu, mida ta oli kasutanud veidi enne 29. augustit 2022,“ seisab CASi pressiteates.

„Selle tulemusel otsustas CAS-i kohus, et Halepi dopinguvastaste reeglite rikkumine ei olnud tõenäoliselt tahtlik. Kuigi CAS-i toimkond leidis, et Halep on oma rikkumiste eest teataval määral süüdi, kuna ta ei olnud Keto MCT toidulisandi kasutamisel piisavalt ettevaatlik, tehti järeldus, et ta ei kanna olulist süüd,“ seisab CASi selgituses, miks rumeenlanna võistluskeeldu lühendati.