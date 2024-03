Eesti saalihokimeeskond sai MM-finaalturniiriks soodsa loosi

Saalihoki MM-i alagrupiturniiril kasutatakse spordiala sees valitsevate suurte tasemevahede tõttu mõnevõrra tavatut süsteemi, kus kaheksa maailma edetabelis kõrgemat kohta omavat koondist loositakse alagruppidesse A ja B ning ülejäänud alagruppidesse C ja D.

A-ja B-alagruppide kaks paremat tagavad otsepääsme veerandfinaali, kaks tagumist kohtuvad 1/8-finaalis alagruppides C ja D esimeseks ja teiseks tulnud koondistega. C- ja D-alagruppide kaks viimast jätkavad mängudega 13.-16. kohale.

Säärase süsteemi puhul säilib kõigil 16 meeskonnal võimalus tulla maailmameistriks, aga maailma edetabeli teise kümne keskel asuvad riigid reeglina ei kohtu maailma tippudega ning jäävad ära 20- või enamaväravalised võidumarginaalid (rekord on Rootsi 39:1 võit Austraalia üle 2010. aasta MM-il).

Alates 1995. aastast rahvusvahelises saalihokielus osalev Eesti meeskond pole selle aja jooksul kordagi kaotanud ühelegi Euroopa-välisele koondisele. Kanadaga kohtuti viimati 2022. aasta MM-il, kui saavutati kindel 13:5 võit. Eestil on seega põhjust loosimise tulemusega rahul olla.

Kui Eesti meeskond saavutab C-alagrupis esimese või teise koha, ootab ees 1/8-finaal Rootsist, Soomest, Lätist ja Slovakkiast koosneva B-alagrupi kolmanda või neljanda koha omanikuga. Tolle koosluse selged soosikud on Rootsi ja Soome, kes on kahepeale ära jaganud kõik senised 14 MM-tiitlit (Rootsi 10, Soome 4).

Eesti meeskond on osalenud kõigil senisel 14-l MM-il. Parim tulemus on 2010. aasta 7. koht, kui veerandfinaalis kaotati Tšehhile karistusvisete seerias. Ülejäänud puhkudel on Eesti meeskonna tulemus jäänud vahemikku 7.-12. koht. 2022. aasta MM-il saavutati 9. koht.