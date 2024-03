Võitlus olümpiakohtade nimel. Mis peaks juhtuma, et Tilga, Õiglane või Erm Pariisis ei võistleks?

Kuigi valitseb oht, et Pariisi olümpiale sõidab rekordiliselt väike Eesti koondis, siis kümnevõistluses eksisteerib isegi võimalus, et olümpianormi (8460 punkti) täitnud sportlased peavad mänge televiisori vahendusel vaatama. Põhjus on selles, et iga riik tohib Pariisi saata kõige rohkem kolm kümnevõistlejat.