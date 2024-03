Briti suusataja: täiesti hull, MK-võistlustel magavad kõik kõigiga

Britt James Clugnet ja austerlane Mika Vermeulen andsid Expressenile intervjuu, kus rääkisid muu hulgas oma kogemustest, kui metsikud on suusaringkonnas sportlaste omavahelised suhted.

Clugnet tunnistab, et MK-sarjaga liitumine oli tema jaoks täielik vapustus.

„Eriti 2018. aasta hooajal pärast olümpiat, kui inimesed hakkasid asjadesse veidi vabamalt suhtuma. Kõik läksid üksteisega magama! See oli täiesti hull,“ ütles Clugnet naerdes, vahendab Ilta-Sanomat.

Tema sõnul karmistas koroonapandeemia olukorda ning suhete loomist kaalutakse nüüd põhjalikumalt. Sportlased hoiavad end tagasi ka seetõttu, et MK-sarjas osalevad suusatajad treenivad ja võistlevad pidevalt samadel radadel.

„Õhkkond muutub veidi jäigaks. Kujutage ette, et kohtute juhuslikult kellegagi teisest meeskonnast. Pärast seda satud temaga pidevalt kokku trennis ja pärast seda võistled,“ rääkis Vermeulen.

„Ja kui midagi juhtub, kuulevad kõik sellest kohe,“ lisas Clugnet.

Vermeuleni ja Clugneti intervjueeriti Rootsi väljaandes seetõttu, et neil on ühine podcast „Skirious problems“, mis muutub järjest populaarsemaks. Mõlemad mehed treenivad Norras ja on toakaaslased.

Suusatajad tunnistavad, et on pidanud ühe taskuhäälingu saate ka maha võtma. See juhtus, kui USA sportlane Sophia Laukli ütles eelmisel sügisel ühes podcastis, et jõi aprillist oktoobrini igal nädalavahetusel.

„Inimesed olid sellest täiesti segaduses. Sotsiaalmeedias kirjutati, et ta pole sportlane, keda tõsiselt võtta. Aga mida nad sellest teavad? Nad unustavad, et suusatamine on tema jaoks ainult talisport. Suvel käib ta jooksmas ja seal suhtutakse pidutsemisse veidi vabamalt. Aga sellegipoolest on ta väga hea jooksja,“ ütles Vermeulen ameeriklanna kaitseks.