Soome MM-rallit ootab suur muutus, taas on kavas legendaarne kiiruskatse

Saarikase katse on MM-rallil täiesti uus. Rahvarallil on seda varem kasutatud, aga sellisel kujul mitte kunagi.

„Usun siiralt, et see meie erakordne „All-in“ marsruut on läbi aegade üks parimaid. Oleme kuulanud erinevaid osapooli ja püüdnud täita kõikvõimalikud soovid. Selle tulemusena on kokku pandud marsruut, mis ühendab edukalt traditsioone ja uuendusi,“ sõnas võistluste direktor Tarkiainen, vahendab Rallit.fi.