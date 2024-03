Müncheni Bayern või Liverpool? Väidetavalt valib Xabi Alonso esimese

Nii Liverpool kui ka Bayern on hammast ihumas Leverkuseni Bayeri peatreenerile Xabi Alonsole. Alonso on karjääri jooksul mõlemas mänginud ning väidetavalt oleks huvitatud ka mõlema juhendamisest. Kuuldavasti on mõlemad klubid praeguseks ka Alonsoga ühendust võtnud.