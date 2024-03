Sukeldume jalgpalli strateegiatemaailma

1. Formatsioonid: Formatsioon on väljakul oleva meeskonna põhistruktuur. See määrab mängijate paigutuse ja on meeskonna strateegia aluseks. Levinud koosseisude hulka kuuluvad 4-3-3, 4-4-2 ja 3-5-2. Need numbrid näitavad vastavalt kaitsjate, poolkaitsjate ja ründajate arvu. Igal formatsioonil on omad tugevad ja nõrgad küljed ning sageli valivad meeskonnad formatsiooni vastavalt oma mängijatele ja mängustiilile.