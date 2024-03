INTERVJUU | Heiko Rannula treeneritööst: võib-olla on kõige parem oskus hoolitseda, et sa läbi ei kõrbeks

Heiko Rannula, kaua tahad veel Eestis olla?

Treeneri töö on selline, et liiga palju ette planeerida ei saa. Olen varem ka rääkinud, et mul on ambitsiooni (välismaale) minna. Ja mitte minna ainult minemise pärast, vaid minna korralikku kohta, korralikku liigasse. Mul on oma eesmärgid ja unistused. Aga nagu teame, siis treenerit mäletatakse eelkõige viimase hooaja ja viimaste mängude järgi. Hooaeg tuleb korralikult lõpuni teha – alles siis saab rääkida, kas on reaalset minemist või mitteminemist. Mul on Kalev/Cramoga „pluss üks“ leping. See tähendab, et suve alguses on otsustamise koht ja klubil samamoodi.