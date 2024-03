Autoralli MM-hooajast on sõidetud kaks etappi ning järgmise rallini on aega veel veidike üle kolme nädala. Ott Tänaku hooaeg on alanud üle kivide ja kändude ning MM-sarja üldises pingereas hoiab ta praegu viiendat positsiooni. „Midagi ilusat ei ole,“ sõnas Tänak Rootsi ralli järel Delfi Spordile.