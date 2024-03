Soome kergejõustikurekord võib muutuda 39 euro tõttu kehtetuks

Soome senine 800 m jooksu siserekord 2.02,36 kuulub 2022. aastast Sara Lappalainenile. Määttäneni tulemus kuulub Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu WA edetabelisse ning on nende poolt ametlikult kinnitatud, kuid Soome rekordina ei ole see litsentsi puudumise tõttu kirja läinud.

Soome kergejõustikuliidu spordidirektor Mika Muukka rääkis Yle-le, et sealne alaliit muutis novembris reegleid ja nüüd tuleb Soome kergejõustiklastel võistlemiseks teha litsents. Määttänen on sel talvel võistelnud välismaal ja seal antud litsentsi ei küsita. Soomes võistlemiseks on see aga vajalik ja nagu näha, siis on see vajalik ka Soome rekordite kinnitamiseks.