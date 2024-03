OTSEPILT DELFI TV-s | Tartu Ülikool Maks & Moorits kohtub olulises duellis Ogrega

„Ogre on kogenud mängijatega sats ja saanud ka viimasel ajal paar head võitu. Pärast koondisepausi on nad hea hoo üles saanud. Lisaks on neil ka uus tagamängija, kes teinud ainult ühe mängu ja tema kohta liiga palju infot pole. Aga üldjoontes mängib Ogre nii nagu ikka. Nad on oma füüsilise mänguga ebamugav vastane. Tabeli jaoks on see oluline kohtumine mõlema meeskonna jaoks – me tahame Ventspilsi kannul püsida ja Ogre püüab oma play-off’i pääsu kindlustada. Meil tuleb nüüd kaheksa päeva jooksul neli mängu ja tahame kindlasti seda seeriat kodus hästi alustada,“ sõnas Narits.