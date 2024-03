24-punktilise edu maha mänginud Tartu Ülikool võttis Ogre vastu raske võidu

Tartu meeskond alustas mängu suurepäraselt - avaveerand kuulus neile 28:15 ja teise perioodi kolmandaks minutiks kasvas eduseis juba 20-punktiliseks, 37:17. Pikale vaheajale minnes olid tartlased ees 50:31. Märt Rosenthal oli toonud juba 16 punkti (sh kolmesed 3/3).

Korvidevaese kolmanda veerandi, kus kodumeeskond juhtis korraks juba 24 punktiga, kaotas Tartu 13:14 ja pärast seda, kui Ogre alustas viimast perioodi 8:0 spurdiga, vähenes tartlaste eduseis 53:63-le. Kui mängida jäi pisut alla kuue minuti, jõudis Ogre nelja punkti kaugusele (64:68).

Viimane minut kujunes põnevaks, sest Andris Mistersi kolmepunktivise tõi Ogre kõigest kahe punkti kaugusele. Siis otsustas mängu saatuse Rosenthal, kes viskas Tartu viimased kaheksa punkti ja tabas lõpus kaks kolmest.

Tartu parimad olid Rosenthal 26, Davis Rozitis 14 ja Rain Veideman 13 punktiga.

Tartu peatreeneri Gundars Vetra sõnul vajub keskendumise kadumisel meeskonna mäng kokku. „Kui me peame plaanist kinni ja täidame oma rolle korralikult, siis mäng jookseb, saame kiireid korve ja platsil toimuv näeb päris hea välja. Aga kohe, kui me ennast pisutki lõdvemaks laseme ja fookuse kaotame, siis hakkab mängupilt kõikuma. Aga lõpuks saime võidu kätte ja see on sellistes mängudes peamine,“ sõnas Vetra.

„Meie graafik on praegu päris tihe, aga sel hooajal on juba kolme mängu nädalaid olnud varem ka ja loodame, et see võit innustab eelolevateks mängudeks,“ lisas lätlane.

Tartu on turniiritabelis 17 võidu ja kaheksa kaotusega viiendal positsioonil. Ogre hoiab 15 võidu ja 12 kaotusega seitsmendat kohta.

Sel hooajal kohtusid meeskonnad esmakordselt 21. oktoobril. Toona võitis Tartu võõrsil toimunud kohtumise 80:65.

Teistes tänastes mängudes kaotas Pärnu Sadam võõrsil Valmierale 56:61 ja Rapla Avis Utilitas kodus Ventspilsile 72:76.

Mängu eel

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul on mäng mõlema meeskonna play-off’i asetuse jaoks väga oluline.