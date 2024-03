Londoni Arsenal andis ManCity’le ja Liverpoolile tormihoiatuse

Arsenal on viimasel ajal olnud Premier League ’is hirmuäratavas hoos. Võidetud on viimased seitse liigamängu koondskooriga 31:3. Viimati kaotati liigas punkte 31. detsembril, kui võõrsil jäädi Fulhamile alla 1:2.

Kui mõnel pool on räägitud, et tänavuse Premier League’i tiitli selgitavad Liverpool ka Manchester City, siis Arsenali viimase aja hoog tõestab, et heitlus käib ikkagi kolme tiimi vahel.

Praeguseks on Premier League’is mängitud 27 vooru ehk kõikidel tippudel on vaja pidada veel 11 matši. Liiga liidriks on Liverpool 63 punktiga, teine on ManCity 62-ga ja kolmas Arsenal 61-ga.