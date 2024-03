Tammemaa ja Täht krooniti Saksamaa karikavõitjaks

Bulgaaria meeste meistriliigas aitas Markkus Keel Cherno Morel 3:2 (22:25, 23:25, 25:16, 25:20, 15:10) alistada Pirini. Keel tõi lisaks mängu juhtimisele ka 2 punkti (+1). Markus Uuskari ja Dobrudzha 07 said samuti 3:2 (25:17, 25:18, 11:25, 22:25, 18:16) Marek Union Ivkoni, Uuskarilt 24 silma (+9). Tabelis on Cherno More 24 punktiga kaheksas ja Dobrudzha 18 punktiga 10.