DELFI VIDEO | Jürjendal suure võitlusõhtu eel: õnnestunud löögi korral on vaja vastane kanderaamiga ära viia

„Vorm on maksimaalne. Kõik on tehtud, mida teha saab. Ettevalmistus on olnud pikk ja põhjalik,“ sõnas Jürjendal alustuseks.

28-aastane Rigters on võrreldes Jürjendaliga 9 cm pikem ning kaalult sama raske. Eestlase sõnul on tema vastane väga tehniline, kuid tal on omad nõrkused, mida saab ära kasutada. Samas nokautide protsent on hollandlasel võrreldes eestlasega tunduvalt madalam. Just vastaste nokauteerimine on see aspekt, millega Jürjendal omal ajal Gloryle silma jäi. Nagu Jürjendal tänasel pressikonverentsil tõdes, siis ilmselt on kikkpoksi raskekaallaste hulgas just temal kõige tugevam löök.