KOMMENTAAR | E-sport on siin, et jääda. Eesti parima tiimi sulgemine näitas kätte meie küberspordi valukoha

Millal jõuab Eesti maailmale järele?

End uhkelt e-riigiks kutsuvas Eestis on tõesti mitmeid tehnoloogialahendusi, mille järgi ei saa kuidagi ümber lükata seda, et tegemist on nutika riigiga. Kuid samas on kübermaailmas võimalusi, mille potentsiaali ja ülemaailmse haardega ei ole suudetud kaasa minna.