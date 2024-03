Red Bull soovis tiimijuhi Horneri vallandada, kuid loobus viimasel hetkel

Ahistamisskandaali sattunud Horner pääses eelmisel nädalal vallandamisest, kui Red Bull sisejuurdlus leidis , et tiimijuht pole midagi valesti teinud.

Daily Maili teatel sisaldas sellega kaasas olev Google Drive’i kaust 79 pilti sõnumitest, mida Horner ja Red Bulli võidusõidufirma emafirma Red Bull GmbH naistöötaja olid vahetanud. Just naise enda kaebus mõned nädalad tagasi uurimise käivitasidki.

50-aastane Horner, kes on Red Bulli tiimi juhtinud alates 2005. aastast, on kõiki süüdistusi algusest peale eitanud.

Red Bulli tegevusjuht Oliver Mintzlaff konsulteeris seejärel õigusekspertidega, kes soovitasid meeskonnal Horneriga lepingu lõpetada. Tõendid Horneri sobimatust käitumisest pidid nii kaljukindlad olema, et Mintzlaffi arvates ei tohiks asjas midagi ebaselget olla.

Horner on nõudnud Red Bullilt uut sisejuurdlust ja ähvardanud ühtlasi oma tööandjat kohtuga. Mintzlaff olevat uue uurimisega väidetavalt nõustunud.

Horner ütles nädalavahetusel Bahreini etapil ajakirjanikele: „Ma ei kommenteeri anonüümseid spekulatsioone, kuid kordan, et olen alati süüdistusi eitanud. Ma austasin sõltumatu uurimise ausust ning tegin nendega igakülgset koostööd. See oli põhjalik ja aus uurimine, mille viisid läbi sõltumatud spetsialistid ning see viidi lõpule kaebused tagasi lükates.“