Eva Liisa Kuivonen siirdub rannavollet mängima USA-sse

„Ta rääkis esmalt Rivoga (treener Rivo Vesikuga-toim) ja Rivo rääkis mulle edasi. Alguses olin ma üsna kindel, et ei plaani sellist muutust teha. Aga siis ta kirjutas mulle Instagramis ja Rivo ütles ka, et mine ja kuula ära, mida ta räägib ja kas sellest midagi tuleb. Siis ma läksin ja sain temaga kokku ning ta rääkis mulle, mida ja kuidas nad seal teevad. Texase ülikool on USA üks suuremaid avalik-õiguslikke ülikoole ja nad avasid seal hiljuti ka rannavolle osakonna ning panustavad ka rahaliselt palju ja seal on väga tugev programm,“ kirjeldab Kuivonen esimest jutuajamist treenerina kahel korral olümpiavõitjaks tulnud Akersiga.