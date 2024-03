Therese Johaug võttis comeback`il kindla võidu

35-aastane Johaug edestas 17 km pikkusel võistlusel oma endist konkurenti, poolakat Justina Kowalczyki (41) enam kui kolme ja poole minutiga. Norralanna läbis distantsi 44 minuti ja seitsme sekundiga.

Pärast võistlust uuriti Johaugi käest, kas ta on lõpuks otsuse teinud järgmise aasta Trondheimi maailmameistrivõistluste kohta.

„Ma võin vähemalt seda kinnitada: ma ei ole sellist otsust veel teinud. Nii et see uks on endiselt väga lahti, kas lähen või mitte,“ vastas norralanna kodumaa meediale.

Johaug tunnistas, et võistlus andis talle hea enesetunde. „Väga lõbus oli taas stardinumbrit kanda. Eelmisest korrast on möödas kaks aastat, nii et ma olin enne starti veidi ebakindel, et kas olen vanad rutiinid unustanud. Aga kui stardipauk käis, kadus see ebakindlus,“ muljetas Johaug NRK-le.

Trondheimi MMist rääkides lisas norralanna, et ei usu, et võitleks seal kõige kõrgemate kohtade eest.

„MMil osalevate tüdrukute tase on väga kõrge, nii et ma ei usu, et ma MMil võidaksin,“ ütles mullu maikuus emaks saanud suusatäht.

2022. aasta kevadel pärast taliolümpiat tippsportlase karjäärile joone alla tõmmanud Johaug on 14-kordne maailmameister ja neljakordne olümpiavõitja.