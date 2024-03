DELFI VIDEO | MM-pronksi võitnud Johannes Ermi vanemad: uhke ja võimas tunne!

„Kui [teivashüppes] 5.10 üle oli, siis tundus [et medal tuleb]. Ei, tegelikult siis, kui Mullingsil (bahamalane Ken Mullings) jäi 4.60,“ sõnas Johannese isa Andres Erm poja võidupeol Glasgow`s.

„Minu peas jooksu eel midagi erilist ei toimunud. Ma teadsin, et pronks on kindel ja ettepoole pääsemiseks peab väga suur ime juhtuma,“ ütles Andres.

Ema Triinu Kroon-Erm lisas: „Me uskusime, et Juss läheb sinna oma asju tegema. Ja ära ta selle tegi. Juss on Juss!“

Vanemad tunnistasid, et püüavad võistluse ajal poega võimalikult vähe häirida. „Laseme tal oma asja teha ja saadame üksiku sõnumi, et ta teab, et oleme lähedal olemas,“ sõnas Triinu.