Rakvere Yakuza Fight kaotajatele tasu ei maksa. Korraldaja: meil on uus ütlus „võitja võtab kõik“

„Võitlusspordiõhtu tõuseb sellel õhtul uuele tasemele. Uus reegel „võitja võtab kõik“ tagab, et kergeid võitluseid ei tule,“ seisab ürituse pressiteates.

Yakuza Fighti üks korraldajatest Jan Lipinski selgitas, et kõik võitlejad võitlevad võrdsetel tingimustel ja tasul, sõltumata nende tiitlitest ja auastmest. Võitlused otsustatakse loosi teel. „See on üks meie põhimõtetest. Uus ütlus „võitja võtab kõik“ tähendab, et kaotuse korral ei maksta. Tahame anda võitlejatele võimaluse ning et inimesed näeksid, kes on turniiri tugevaim võitleja,“ lausus Lipinski.

Sündmuse teine korraldaja ja Eesti Poksiliidu juhatuse liige Jakov Peterson lisas, et on käinud paljudes kohtades võistlusi vaatamas, aga Rakvere on üks ütlemata unikaalne linn, kus on vapustav publik.

„Rakvere on Yakuza Fight’i sünnikoht ja leian, et parim koht tagasitulekuks,“ lausus ta.

Esimene Yakuza Fight’i egiidi all toimunud võistlus toimus Tapal, kus Peterson ise tollal elas ja Tapa poksiklubi vedas. Võitlusõhtu kandis nime Tapa Boxing Cup. Kuna rahvale pakkus sündmus suurt huvi, koliti edasi juba suuremasse saali Rakverre.

Kui Tapal olid ainult olümpiapoksi matšid, siis Rakveres läks võitlusspordiõhtu suuremaks ning võitluskaarti laiendati profitaseme sportlastega.

„Rakvere mulle väga meeldib. Isegi kui elasin Tapal, siis käisin tihti Rakveres ja võistluskorraldus edenes seal hästi. Kohalikul rahval on poksi vastu suur huvi ning elatakse väga ägedalt kaasa,“ märkis Peterson.

Kes astuvad ringi?

Yakuza Fight 6 võitlusõhtul astuvad nelja mehe turniiril kuni 80 kg ringi Hendrik Themas, Dmitri Salamatin, Marko Šults ja Lätist Raimonds Aukštikalnis.

Kaalukategoroias kuni 71 kg asuvad võitlusse Allan Volosatõh, Markus Mittal, Ukrainat esindav Bohdan Oliinyk ja Tymur Didiaiev, kes on samuti Ukrainast.

Võitlejad Yakuza Fight võitlusõhtust

Marko Šults valmistub võitlusõhtuks treenimisel kõigeks ja kõigiks ning keskendub enda tugevustele: „Keskendun ettevalmistustele. Tuleb, kes tuleb.“