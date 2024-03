Kliimaaktivistid üritasid Vasaloppeti maratoni segada

Vasaloppeti korraldaja Magnus Locken ütles pärast võistlust SVT-le, et politseid oli aktivistide eest eelnevalt hoiatatud.

„Muidugi kurvastab see meid. Vaatame juhtunu üle ja anname hinnangu, mida saaksime tulevikus paremini teha, et saaksime sellistesse olukordadesse tõhusamalt ja kiiremini sekkuda. Teeme koostööd politseiga,“ märkis Locken.

Võidumees Syrstad kommenteeris juhtunut Rootsi ajalehele Expressen: „Märkasin, et finišisirge lõpus olid aktivistid. Inimesed reageerisid kiiresti ja viisid nad rajalt minema. Nägin, et selliseks olukorraks oli ette valmistatud ja olen sellega väga rahul.“

Syrstad tunnistas, et intsident polnud meeldiv. „Paar sekundit mõtlesin, et oh kurat. Selliseks asjaks ei saa kuidagi ette valmistuda,“ tõdes ta.