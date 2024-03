Leverkusen kasvatas Bundesligas edumaa kümnepunktiliseks

Kuna Müncheni Bayern piirdus reedel Freiburgi vastu 2:2 viigiga, kasvas Xabi Alonso juhendatava Bayeri edu tiitlikaitsja ees juba kümnele punktile.

„Mõned mängud on veel mängida. Oleme varem näinud, mis veel juhtuda võib. Oluline on säilitada fookus,“ ütles Bayeri kaitsja Jonathan Tah kohtumise järel.

Sel hooajal kaotuseta püsiva Bayeri arvel on Bundesligas 64 punkti, Bayernil on 54 silma. Kolmas on Stuttgart (50) ja neljas Dortmundi Borussia (44). Hooaja lõpuni jääb kümme vooru.