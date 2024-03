Ermi medalimängu eel: Eesti mitmevõistlejad on tiitlivõistlustelt võitnud kamaluga medaleid. Kas Noole rekord võib langeda?

Glasgow’s toimuval sisekergejõustiku MM-il on Johannes Erm viimase ala ehk 1000 m jooksu eel selgelt medalimängus. Võimalikud on autasud kullast pronksini. Medali võitmise korral oleks see Ermile esimeseks autasuks meeste konkurentsis. Ajalukku pilku heites tuleb tõdeda, et just mitmevõistlus on ilmselt eestlaste jaoks ajaloos üks edukamaid alasid.