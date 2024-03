FOTOD | Kaleviga mängides kümnekesi jäänud Tammeka sai tänu penaltile viigipunkti

Tammeka väravavaht Richard Aland tõdes, et tartlased peavad tulemusega rahule jääma. „Oleme rahul, kuna teine poolaeg möödus enamus ajast vähemuses. Aga olid ka meil omad variandid ja võimalused. Tervikuna oleme rahul,“ ütles Aland Soccernet.ee otseülekandes. Üleval oli voolavus päris hea. Võibolla lõpuks viimase punkti panek võiks olla veel konkreetsem. Ülesehituse pool oli kehvem täna, sest tegemist on ikkagi esimese mänguga. Me mängimegi rohkem oma tugevuste peale.“