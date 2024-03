Compact Dynamics on hämmingus. WRC sari kaotab hübriidi, aga leping kestab 2026. aastani

WRC töörühma juht David Richards ütles DirtFish’ile, et läbirääkimised lepigu lõpetamiseks Compact Dynamicsiga juba selle hooaja lõpus on käimas.

„Ütleme lihtsalt, et see on küsimus, mida tuleb lahendada ning me ajame selle asja erinevate osapoolte vahel korda järgmiste nädalate jooksul,“ sõnas Richards.