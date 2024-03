VIDEO | Kuuenda mängu järjest võitnud Nuggets rikkus LeBron Jamesi 40 000 piiri ületamise õhtu

„Erinevate tähisteni jõudmine karjääri jooksul tähendavad mulle midagi kahtlemata. Mõned on ilmselgelt tähtsamad kui teised. Valetaksin, kui ütleksin, et need midagi ei tähenda,“ kommenteeris James, kes ületas maagilise piiri 10.39 enne teise veerandaja lõppu ja kogus võistkonna parimana 26 punkti, andes ka 9 resultatiivset söötu.