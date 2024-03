OTSEBLOGI GLASGOW’ST | Medalimängus püsiv Erm alustab päeva tõkkejooksuga, kas Suumann pääseb poolfinaali?

Võistlust juhib bahamalane Ken Mullings (3647 p). Talle järgnevad šveitslane Simon Ehammer (3558p) ja Erm. Esikolmikule omakorda järgnevad norralased Sander Skotheim (3547 p) ja Markus Rooth (3441 p) ning Sven Jansons (3416 p). Virtuaalselt on liider Skotheim, kes liigub 6325 punkti tempos, aga vahed on väga väikesed. Mullings on 6310 ja Erm ca 6295 punkti graafikus. Ermist omakorda jääb paarikümne silmaga maha Ehammer.