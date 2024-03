DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: poolajal ajasin vererõhu 300 peale

„Proovisime kõik kokku miksida. Väikesed puhkused, väiksed ravimised, väiksed maneežitrennid, väikesed viske- ja pallitrennid. Mingit erilist või spetsiaalset tsüklit me ei teinud. Peamine oli see, et kõik mehed oleksid rivis - teame, et meil on nüüd sisuliselt neli mängu üle päeva. See tsükkel tuleb vastu pidada nii, et kõik oleksid terved,“ rääkis Kullamäe.