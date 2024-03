Rapla naaseb Lätist võidu ja Keila kaotusega

Liigas 12. kohta hoidva Keila vastane oli sarja seitsmes sats Ogre. Ehkki mängus said paremini minema keilakad, siis avaveerandi lõpuks olid nad juba taga 21:28 ja pikemale puhkusele mindi kindlast 37:54 kaotusseisus. Külalised teisel poolajal imet ei teinud ning Keila jäi matšis alla 65:89.

Kohamängudele pääseb kaheksa paremat meeskonda, seitsmendat kohta hoidev Ogre võttis hooaja 15. võidu ning nende edasipääs näib juba üsna kindel. Kuid nende selja taga on heitlus tihe, sest Pärnu Sadamal on 12, Raplal ja TalTechil 11 ning Liepajal kümme võitu. Sealjuures Pärnu ja Liepaja on pidanud ülejäänud kahest ühe mängu vähem.