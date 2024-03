FOTOD | Sütitav Powerpointi esitlus ja võtmemängija läbi ime platsile naasmine vedasid TalTechi naiskonna Balti liiga pronksile

Lõpuvile järel valla lastud ja veel autasustamiselgi valatud võidupisarad näitasid, kui palju 21-aastasele Lassile see medal tähendas. „Väga palju. Olen terve see nädal täiesti kindel olnud, et ma oma jalga väljakule ei tõsta. Aga näe, imesid juhtub! Oleks kulda tahtnud, aga olen ka pronksiga väga rahul,“ rääkis Lass, kes saatuslikus trennis eelmise nädala teisipäeval blokki hüpates seljas valu tundis ja maandudes pikali vajus.