Eesti murdmaasuusatajatel Lahtis 40 sekka asja polnud, soomlanna võttis kodulumel võidu

Sealjuures oli Carli tulekut oodanud Pärmäkoski kindel, et sakslanna läheb temast lõpuks mööda. „Ütlesin määrdemees Petri Koivistole, et isegi teine ​​koht oleks päris hea. Reedene paaristeade oli mul jalgades ja trenni põhjal ma ei sihtinud esikümne kohta. Kui kuulsin kolm kilomeetrit enne finišit, et võitlen võidu eest, siis jätsin kõik rajale,“ muljetas soomlanna.