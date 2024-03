Hooaega hästi alustanud Paul Aron kiitis meeskonda

Reedeses kvalifikatsioonis 12. kohal lõpetanud Aron suutis 23 ringi pikkusel sõidul mööduda seitsmest konkurendist. Võistluse lõpuks kaotas eestlane võitnud Barbadose sõitjale Zane Maloneyle (Rodin) 18,1 sekundit.

Aron ütles võidusõidu järel, et on väga rahul Hitech Pulse-Eighti meeskonna masinaga, mida on alates hooajaeelsetest testimistest suudetud kõvasti kiiremaks muuta.

„See oli väga lõbus,“ ütles Aron rahulolevalt. „Suur tänu Hitechile, ma arvan, et meil oli päris hea pakett ja see on siiani olnud suurepärane teekond. Olime testimisel veidi tagajalgadel, kuid meeskond on palju pingutanud, nii et olen neile väga-väga tänulik ja ka enda üle õnnelik.“

„See oli suurepärane esimene võistlus. Mul oli hea algus, sain sõidu keskmises faasis hakkama ja siis põhimõtteliselt lõpetasin võistluse nii, et midagi polnud enam võtta. Ma arvan, et meie masin on tõesti hea. Algus on olnud hea ja ootan homset [põhisõitu] põnevusega.“