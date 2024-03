Hyundai boss ootab WRC-sarja muudatuste kohta lisainfot

„FIA ulatuslike ettepanekute läbimõtlemine ja läbiarutamine võtab veidi aega, arvestades nende laiust, keerukust ja sügavust. Ootame ka FIA-lt lisainfot, et seda protsessi hõlbustada,“ ütles Abiteboul DirtFishi teatel.

MM-sarja reformide taga oleva töörühma juht David Richards on seevastu kinnitanud, et Hyundai on andnud oma toetuse hübriidüksuste eemaldamiseks Rally1 autodelt.