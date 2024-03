Latvala pole WRC-sarja suure reformiplaaniga rahul

Rahvusvaheline autoliit FIA tegi sel nädalal WRC-sarjas drastilisi muudatusi. Näiteks loobutakse pärast käimasolevat hooaega Rally1 masinatel hübriidseadmest. Reformikavas on rida punkte, ent lõplikud otsused tehakse alles suvel.

Latvala tunnistas, et kõik need muudatused autotootjaid kindlasti ei rahulda ja seetõttu tuleb lähikuudel tõsiseid arutelusid pidada.

„Ma arvan, et siin on kindlasti häid asju. Aga sellise kavaga ei saa täielikult edasi minna. Neid tuleb veel peenhäälestada, et tootjaid juurde saada,“ sõnas Latvala Rallit.fi-le. „Hea asi selle juures on see, et otsused on nüüd tehtud.“

Järgmisel aastal plaanitakse Rally1 autode jõudlust vähendada mitte ainult hübriidseadme eemaldamisega.

„Hübriidseadmest loobumine on ilmselt mõistlik lahendus kulude vähendamiseks. Kuid samal ajal muudame piirajat ja aerodünaamikat – ma ei usu, et see oli see, mida autotootjad tahtsid. See suurendab taas kulusid, sest autosid tuleb testida,“ toob Latvala välja reformiplaani nõrga koha.

Ta lisas: „Mootori jõudlus peab olema piirajate jaoks optimeeritud. Ja kuidas see mõjutab autot, kui aerodünaamika väheneb? Minu meelest olid need asjatud muudatused. Kui eemaldada ainult hübriidid, langeks jõudlus kohe 0,2 sekundit kilomeetri kohta. See lisas autole kaalu.“

Ka on Latvala skeptiline, et plaani kohaselt peaks 2027. aastaks WRC auto hind langema 400 000 euroni.

„Praegused autod on olnud väga kallid, võib-olla liiga kallid. Kui Rally2 auto hinnatase jääb 300 000 euro juurde, siis Rally1 auto puhul 400 000 eurot.. Ma ei ole kindel, et see on teostatav,“ sõnas soomlane.