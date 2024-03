Müncheni Bayern kaotas Bundesligas taas punkte

„Mängisime täiesti ilma struktuurita. Me ei olnud distsiplineeritud. Me ei olnud oma positsioonidel, kaotasime edasi liikudes palli ja lasime neil vasturünnakuid teha. See polnud tahtmise küsimus, esimesed pooltunnid mängisime mõtlematult,“ kritiseeris Bayerni peatreener Thomas Tuchel oma meeskonna mängu avapoolajal.