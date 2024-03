OTSEBLOGI JA FOTOD | Suurepärases hoos Erm kerkis kuulitõuke järel teiseks, Võro pääses Eesti rekordiga poolfinaali!

Eestlasest parema isikliku tippmargiga on viis meest: šveitslane Simon Ehammer (6363 p), bahamalane Ken Mullings (6340 p), norralane Sander Skotheim (6318 p), prantslane Makenson Gletty (6230 p) ja belglane Jente Hauttekeete (6131 p). Norralase Markus Roothi kümnevõistluse tippmark on 8608 punkti. Seitsmevõistlust ta täiskasvanute seas veel teinud pole.

Kolme ala järel on Ehammer on liider (2800 p), teiseks tõusis Erm (2739 p). Neile järgnevad Mullings (2684 p), Gletty (2675 p), Jansons (2658 p), Rooth (2656 p) ja Skotheim (2622 p). Erm edestab isiklikku rekordit 133 punktiga ehk liigub 6250 silma tempos. Virtuaalselt on eestlane hetkel neljandal kohal. Virtuaalne liider on Skotheim, kes liigub 6380 punkti tempos. Ehammer on 6360 ja Mullings 6280 silma graafikus. Ermi seljataga on Gletty liikumas 6240 punkti tempos.